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СМИ сообщили, что Индия закупит у России ракеты для Су-30МКИ

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СМИ сообщили, что Индия закупит у России ракеты для Су-30МКИ

Нью-Дели, 30 июля. Россия и Индия заключили соглашение на поставку авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух». Ими будут укомплектовываться истребители Су-30МКИ индийских ВВС.

«Подписан контракт с Россией на приобретение ракет Р-27 класса «воздух-воздух», которые будут установлены на самолетах Су-30МКИ ВВС Индии», — сообщает агентство ANI со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что стоимость контракта составляет 15 млрд рупий.

Ранее стало известно, что Индия планирует закупить российские ракетные двигатели, чтобы развивать свою космическую программу. Также Нью-Дели рассматривает возможность приобрести пять российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Их общая стоимость составит 5,5 млрд долларов.

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Источник: ANI
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