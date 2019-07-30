Внучка Алисы Фрейндлих продемонстрировала фото с дочкой

Москва, 30 июля. Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Анна Тарасова опубликовала в своем Instagram фотографию с новорожденной дочкой. Таким образом, Фрейндлих стала прабабушкой.

Дочка появилась на свет еще 28 июня, однако фотографию Тарасова опубликовала только сейчас. Заодно она поделилась своими ощущениями от материнства.

«Мы теперь сами знаем, как и что лучше. И это невероятное удовольствие, скажу я вам! За месяц из нас постарались сделать супер родителей, если такие, конечно, существуют! Но мы стараемся», — написала Анна.

Поклонники оставили множество поздравлений в комментариях к публикации. Также пользователи соцсети поинтересовались, как новоиспеченные родители назвали дочку.

«Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций. Соня родителям расслабиться не даст», — рассказала Тарасова.

Напомним, что Анна Тарасова в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. На скромную регистрацию брака в Красносельском районе Северной столицы пригласили самых близких друзей. Пара отказалась от лишней шумихи и предпочла провести торжество очень скромно. Знаменитая на всю Россию бабушка Алиса Фрейндлих и мама Анны не присутствовали на регистрации, пишет «Газета.ру».