Внучка Алисы Фрейндлих продемонстрировала фото с дочкой

Вчера нам исполнился месяц ???? ???? Как быстро пролетело время. Целый месяц невероятных эмоций... любви, нежности, ласки, слез, счастья, нервов, переживаний и многого другого...) И я немного пришла в себя, чтобы написать пару слов. Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций???? доча родителям расслабиться не даст ???????? Направляясь 27 июня вечером в роддом, никак не думала, что еду рожать ????????‍♀️ слушали с мужем Иванушек и танцевали. Теперь, когда слышу их песни, ассоциации накрывают меня с головой ???? боюсь, что под их песни не судьба мне потанцевать на дискотеке, а то рожу на танцполе...⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Огромную благодарность хочется сказать курсам @aistenokk и особенно @tatyanagromasheva. Когда мы с @alexmyshinskii узнали, что ждём ребёнка, мы вообще ничего не знали об уходе, родах, воспитании и тд... было страшно... благодаря курсам мы вооружены и готовы ко всему! Ну почти) роды прошли намного легче и было не так страшно, как до занятий. О самих родах я пока не готова рассказывать, слишком личное. И какое счастье знать что и как делать с малышкой. Быть современными, а не слушать сто один совет «как лучше». Если бы ещё эти советы совпадали))) Мы теперь сами знаем как и что лучше) ????????‍♀️ ???? и это невероятное удовольствие, скажу я вам!) за месяц из нас постарались сделать супер родителей, если такие конечно существуют!) но мы стараемся) И конечно же я готова миллион раз благодарить своего врача Сергеева Алексея Викторовича и 9 роддом за мою дочь ???? интересно, кто-нибудь ещё может похвастаться, что спустя 24 года вернулся в роддом к тому у кого родился?)))

