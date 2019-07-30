Внучка Алисы Фрейндлих продемонстрировала фото с дочкой

Москва, 30 июля. Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Анна Тарасова опубликовала в своем Instagram фотографию с новорожденной дочкой. Таким образом, Фрейндлих стала прабабушкой.
Дочка появилась на свет еще 28 июня, однако фотографию Тарасова опубликовала только сейчас. Заодно она поделилась своими ощущениями от материнства.
«Мы теперь сами знаем, как и что лучше. И это невероятное удовольствие, скажу я вам! За месяц из нас постарались сделать супер родителей, если такие, конечно, существуют! Но мы стараемся», — написала Анна.
Поклонники оставили множество поздравлений в комментариях к публикации. Также пользователи соцсети поинтересовались, как новоиспеченные родители назвали дочку.
«Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций. Соня родителям расслабиться не даст», — рассказала Тарасова.
Напомним, что Анна Тарасова в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. На скромную регистрацию брака в Красносельском районе Северной столицы пригласили самых близких друзей. Пара отказалась от лишней шумихи и предпочла провести торжество очень скромно. Знаменитая на всю Россию бабушка Алиса Фрейндлих и мама Анны не присутствовали на регистрации, пишет «Газета.ру».
Вчера нам исполнился месяц ???? ???? Как быстро пролетело время. Целый месяц невероятных эмоций... любви, нежности, ласки, слез, счастья, нервов, переживаний и многого другого...) И я немного пришла в себя, чтобы написать пару слов. Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций???? доча родителям расслабиться не даст ???????? Направляясь 27 июня вечером в роддом, никак не думала, что еду рожать ????????♀️ слушали с мужем Иванушек и танцевали. Теперь, когда слышу их песни, ассоциации накрывают меня с головой ???? боюсь, что под их песни не судьба мне потанцевать на дискотеке, а то рожу на танцполе...⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Огромную благодарность хочется сказать курсам @aistenokk и особенно @tatyanagromasheva. Когда мы с @alexmyshinskii узнали, что ждём ребёнка, мы вообще ничего не знали об уходе, родах, воспитании и тд... было страшно... благодаря курсам мы вооружены и готовы ко всему! Ну почти) роды прошли намного легче и было не так страшно, как до занятий. О самих родах я пока не готова рассказывать, слишком личное. И какое счастье знать что и как делать с малышкой. Быть современными, а не слушать сто один совет «как лучше». Если бы ещё эти советы совпадали))) Мы теперь сами знаем как и что лучше) ????????♀️ ???? и это невероятное удовольствие, скажу я вам!) за месяц из нас постарались сделать супер родителей, если такие конечно существуют!) но мы стараемся) И конечно же я готова миллион раз благодарить своего врача Сергеева Алексея Викторовича и 9 роддом за мою дочь ???? интересно, кто-нибудь ещё может похвастаться, что спустя 24 года вернулся в роддом к тому у кого родился?)))