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Происшествия

Самолет с пассажирами разбился в Пакистане, есть погибшие

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Самолет с пассажирами разбился в Пакистане, есть погибшие

Исламабад, 30 июля. Небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке Пакистана, погибли как минимум 10 человек.

О происшествии сообщила пакистанская газета News Intеrnational со ссылкой на экстренные службы страны. По данным издания, самолет упал в ночь на вторник в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. В результате крушения погибли 10 человек, в том числе двое членов экипажа.

Самолет упал на жилые кварталы, из-за пожара после аварии загорелись ближайшие дома. В настоящее время на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.

Ранее «Газета.ру» сообщила о падении легкого двухмоторного самолета в Подмосковье, который рухнул в карьер с водой, после чего затонул.  

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Источник: News Intеrnational
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