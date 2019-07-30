Самолет с пассажирами разбился в Пакистане, есть погибшие

Исламабад, 30 июля. Небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке Пакистана, погибли как минимум 10 человек.
О происшествии сообщила пакистанская газета News Intеrnational со ссылкой на экстренные службы страны. По данным издания, самолет упал в ночь на вторник в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. В результате крушения погибли 10 человек, в том числе двое членов экипажа.
#planecrash at Rawalpindi Bahria phase 7 @SAMAATV @92newschannel @ARYNEWSOFFICIAL @aapnewspk @ARYNEWSOFFICIAL pic.twitter.com/kQeQ2C4zmP— Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) July 29, 2019
Самолет упал на жилые кварталы, из-за пожара после аварии загорелись ближайшие дома. В настоящее время на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.
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