Актриса Орлова пришла к Шепелеву после очередного громкого скандала

Москва, 30 июля. Скандально известная актриса Марина Орлова, которая после смерти сатирика Михаила Задорнова заявила, что была с ним в отношениях, пришла на шоу Дмитрия Шепелева, чтобы дать объяснения относительно своей личной жизни.

Орлова регулярно попадает в центр скандалов. Сразу после смерти Задорнова от рака в 2017 году, вдова сатирика обвинила ее в пиаре на имени ее покойного мужа. Затем с обвинениями в адрес Орловой выступил режиссер последнего фильма Задорнова Дмитрий Панченко — «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», где она сыграла главную роль. По его словам, актриса внезапно бросила работу над картиной. Сама Орлова в свою очередь обвинила режиссера, заявив, что он не выплатил ей положенный гонорар.

Новый скандал вокруг актрисы начался после того, как ее назвали любовницей актера Георгия Кириянова. Двадцатилетняя модель Кристина Строителева выступила в студии Первого канала. Она рассказала, что с Кирияновым встречается уже полтора года, но лишь недавно узнала, что тот изменяет ей с Мариной.

Орлова подтвердила слова Строителевой, добавив, что, по ее мнению, между Кирияновым и молодой моделью никаких взаимных чувств. Более того, она назвала Строителеву «сумасшедшей», пишет «Газета.ру».

Обе девушки были проверены на детекторе лжи; проверка дала неожиданный результат – обе гости передачи говорили правду. Тогда при помощи полиграфа был проверен сам Кириянов. Его слова подтвердили слова Орловой – актер заявил, что виделся со Строителевой лишь один раз во время съемок примерно полтора года назад.

Загадку разрешил присутствующий в студии частный детектив, который некоторое время следил за Кирияновым. По его словам, у актера есть брат-близнец и именно он в тот момент находился в студии. Детектив объяснил, что таким образом он собирался выгородить своего брата, который действительно встречался сразу с обеими девушками.