Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за покупки С-400

76
0 Оставить комментарий

Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за покупки С-400

Вашингтон, 30 июля. Власти США не назвали сроки введении санкций против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. В Госдепе заявили о «стратегических отношениях» с республикой.

«Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», — заявил представитель Госдепа США журналистам РИА Новости.

По его словам, ведомство не комментирует внутреннее обсуждение этого вопроса до принятия решения. Представитель Госдепа заявил, что Штаты привержены стратегическим отношениям с Турцией.

Напомним, что США выступали резко против покупки Турцией российских ЗРК «Триумф». В Вашингтоне заявляли, что Анкара должна отказаться от российского оружия, приобретя взамен ракетные комплексы Patriot. Штаты подчеркивали, что приостановят участие Турции в программе истребителей F-35, если Анкара не откажется от своего плана, сообщает «Газета.ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Он отказался идти на уступки, после чего участие Турции в программе было свернуто. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Турция хочет защитить интересы своей политической элиты, а не только страны, покупкой С-400

«Эрдоган и его окружение хотят иметь такие средства защиты, которых нет у США», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что вторая партия российских ЗРК С-400 поступят в Турцию в ближайшие месяцы, об этом сообщает телеканал «360».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров