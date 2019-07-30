Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за покупки С-400

Вашингтон, 30 июля. Власти США не назвали сроки введении санкций против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. В Госдепе заявили о «стратегических отношениях» с республикой.

«Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», — заявил представитель Госдепа США журналистам РИА Новости.

По его словам, ведомство не комментирует внутреннее обсуждение этого вопроса до принятия решения. Представитель Госдепа заявил, что Штаты привержены стратегическим отношениям с Турцией.

Напомним, что США выступали резко против покупки Турцией российских ЗРК «Триумф». В Вашингтоне заявляли, что Анкара должна отказаться от российского оружия, приобретя взамен ракетные комплексы Patriot. Штаты подчеркивали, что приостановят участие Турции в программе истребителей F-35, если Анкара не откажется от своего плана, сообщает «Газета.ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Он отказался идти на уступки, после чего участие Турции в программе было свернуто. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Турция хочет защитить интересы своей политической элиты, а не только страны, покупкой С-400

«Эрдоган и его окружение хотят иметь такие средства защиты, которых нет у США», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что вторая партия российских ЗРК С-400 поступят в Турцию в ближайшие месяцы, об этом сообщает телеканал «360».