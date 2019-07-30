Пушков прокомментировал слова госсекретаря США о «российском вмешательстве»

Москва, 30 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией воспринял слова госсекретаря США Майка Помпео о «вмешательстве» России в американские выборы.

В своем микроблоге в Twitter сенатор возмутился заявлением Помпео о том, что «Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 года».

«Он только не пояснил, на чьей стороне — Обамы или Маккейна с Ромни? Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland», — прокомментировал слова госсекретаря Пушков.

Читатели микроблога политика с не меньшей долей иронии отреагировали на слова американского чиновника.

«Make Wonderland Great Again» (Сделаем Страну чудес снова великой), — пишет пользователь под ником @YorpRus, перефразировавший лозунг президента США Дональда Трампа, используемый в рамках предвыборной кампании 2016 года.

Другие читатели шутят, что Россию можно обвинить и в более ранних «вмешательствах».

«Странно, что не с 1776 года», — пишет @eOExgwuraen7GmJ.

«С таким успехом мы вмешались в выборы еще при Колумбе (Калифорния вообще наша)», — шутит @crypt0malta.

«У Помпео неверная информация. Россия вмешивается в жизнь США с 1758 года. В этот год Дж. Вашингтон был завербован русской разведкой. Так называемая война за независимость была начата Вашингтоном по прямому указанию императрицы Екатерины II, переданного ему лично графом Паниным», — комментирует @MrSergei_99.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал так называемое «вмешательство» России в президентские выборы. Поиск «русского следа» окончился полным провалом. Мюллер потратил на расследование 35 млн долларов, ему помогали 42 агента ФБР и 20 серьезных профессиональных юристов.

Западные спецслужбы продолжают использовать тему с «российским вмешательством», чтобы Штаты могли вводить санкции против неугодных лиц и стран.

На прошлой неделе стало известно, что Конгресс США считает, что «российское вмешательство» не изменило итоги президентских выборов в 2016 году. В докладе сенатского комитета Конгресса сообщается, что его члены не нашли каких-либо доказательств того, что подсчет голосов был изменен, либо файлы из реестра избирателей были удалены или изменены.