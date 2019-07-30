Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады

Киев, 30 июля. Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом заявил будущий депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук «за», — заявил Арахамия.

Он добавил, что вице-спикером могут назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. По словам Арахамии, Стефанчуку ближе законодательная работа, а не координационная.

По словам политика, на должность главы фракции «Слуга народа» претендуют две кандидатуры: он сам, а также глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. После обработки 99,8% протоколов лидерство на выборах сохраняет партия «Слуга народа». Она набрала 43,17% голосов, сообщает «Газета.ru».

Всего в парламент Украины по результатам выборов прошли пять партий. Кроме «Слуги народа», в украинский парламент войдет еще четыре партии. Это «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% поддержкой, «Европейская солидарность» бывшего главы Украины Петра Порошенко, набравшая 8,10% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.