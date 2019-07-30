Иван Ургант показал своих дочерей

Москва, 30 июля. Актер и телеведущий Иван Ургант, редко радующий своих поклонников новостями из личной жизни, опубликовал фото трех своих дочерей.

На своей странице в Instagram Ургант выложил коллаж из снимков своих дочерей. На фото запечатлены 19-летняя Эрика, дочь его жены Натальи Кикнадзе от первого брака, и две их дочери с Натальей — 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия.

Поклонники актера в комментариях отметили, что его дочки — красавицы.

«Нет слов! Одно умиление. Лера с папиной умной хитринкой в глазах, сладкий бусеныш такой. Нина — само очарование», — пишет пользователь под ником adele_usmanova1.

Телеведущий женат на бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе, в их семье четверо детей. Старшие появились на свет у Натальи во время первого брака (сын Нико и дочь Эрика).

Ранее известный российский журналист Владимир Познер в эфире Первого канала пожаловался на привычки Урганта, с которым на протяжении двух недель снимал документальный фильм о Японии. По его словам, Ургант «шутит три четверти шуток несмешных», говорит беспрестанно и всегда опаздывает.

«Столько лет мы с вами работаем, я терплю, терплю», — со смехом возмутился Познер.

Ургант и Познер знакомы много лет. В 2008 году еженедельно на Первом канале выходил цикл передач «Одноэтажная Америка» с их участием. Это был первый совместный проект телеведущих из целого ряда передач о разных государствах.