Рынска показала свое лицо после операции

Москва, 30 июля. Вдова политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко 44-летняя Божена Рынска подтянула овал лица. Она показала свое лицо после операции в Instagram.

Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало». Журналистка была не готова к его подтяжке, поэтому решила проблему альтернативным методом — вставила нити.

«Самая неприятная часть процедуры — ниточки по нижнему краю лица. Все прошло довольно быстро. Никаких синяков не было вообще. Нити рассасывающиеся, то есть, не вечные», — написала Рынска на своей странице в Instagram.

По ее словам, нити справа и слева сделали овал лица более четким.

Ранее журналистка сломала руку упал с лестницы в загородной усадьбе. У нее был диагностирован двойной перелом. Рынска отправилась в усадьбу на фотосъемку.

В начале апреля телеведущая рассказала, что сменила фамилию. Она и ее супруг расписались 28 сентября 2018 года, сообщает телеканал «360».

Напомним, Игорь Малашенко умер в своем доме в 25 февраля. Ему было 64 года. Медиаменджера похоронили на Троекуровском кладбище столицы 18 марта, сообщает «Газета.ru».

Ранее Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон, который подготовили аналитики компании «Крибрум» для телеканала RT. Коэффициент негативных публикаций в отношении телеведущей составил 33,5%. Они были связаны с желанием завести ребенка от покойного мужа с помощью «замороженных эмбрионов» для получения наследства, а также из-за интервью Ксении Собчак, в котором она рассказала, что винит себя в смерти Малашенко.