Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами

Москва, 30 июля. Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.

Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.

«Расходы на оплату труда (с начислениями) генерального директора НК «Фонд развития моногородов» — оклад в месяц один миллион рублей — превышают расходы бюджетов отдельных населенных пунктов. Так, в четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей», — говорится в отчете Счетной палаты.

В настоящее время гендиректором фонда является Ирина Макиева, которая совмещает эту работу с должностью заместителя председателя ВЭБ. Наблюдательный совет некоммерческой организации возглавляет министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Согласно материалам проверки, в период с 2015 по 2018 годы административно-хозяйственные расходы фонда превысили 850 миллионов рублей.

«Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников — 81,9%, и не зависела от результатов деятельности фонда, была сопоставима с бюджетом целого моногорода», — сообщили в Счетной палате РФ.

Аудиторы контрольного ведомства напоминают, что программа развития моногородов была рассчитана на выполнение в течение девяти лет. Только за три года, с 2017-го по 2020-й, ее финансирование предусматривалось в размере 25 миллиардов рублей. В прошлом году Счетная палата высказала сомнение в эффективности программы, поскольку решения проблем моногородов не было найдено, несмотря на государственную поддержку. В ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, было решено досрочно свернуть программу с января текущего года.

По словам Макиевой, новая программа по развитию моногородов может быть принята предстоящей осенью.