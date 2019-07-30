СМИ сообщили о возбуждении очередного дела против Порошенко

Киев, 30 июля. На Украине возбуждено уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко за давление на судей, сообщает «Страна.ua».

Как сообщает издание, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в отношении Порошенко за попытки вмешательства в судебный процесс и оказание давления на судей.

«15 июля ГБР открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Дело уже внесено в единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда украинской столицы Антон Чернушенко, который с 2015 года находится за границей из-за уголовного преследования. Дело возбуждено в соответствии с решением Печерского суда Киева от 8 июля.

Таким образом, Порошенко является фигурантом уже 11 уголовных дел. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением; государственной измене; узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом «Прямой»; фальсификации документов при формировании депутатских фракций в Верховной раде; незаконном назначении правительства и захвате власти.

Бывший президент выступает также в качестве свидетеля по уголовному дело о гибели мирных граждан в ходе так называемого «Евромайдана» в 2014 году. Сам Порошенко на съезде возглавляемой им партии «Европейская солидарность» заявил, что не боится преследования и несет ответственность за свои решения перед украинским народом.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Порошенко и члены его семьи вылетели с Украины в Стамбул, причем бывший президент написал заявление, в соответствии с которым он отказывается от положенной ему пожизненно государственной охраны на неопределенный срок.