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Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Японии

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Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Японии

Токио, 30 июля. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Тихом океане в 300 км к югу от Токио, сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе на глубине 60 км под океанским дном.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала. Толчки почувствовали жители центральной части столицы Японии.

В ночь на 27 июля зафиксирована серия землетрясений на Филиппинах. Жертвами стихии стали восемь человек. Как сообщала «Газета.ру», ранения различной тяжести получили около 60 человек.

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