Конгрессмены потребовали от Трампа ввести новые санкции против РФ из-за дела Скрипалей

Вашингтон, 30 июля. Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол обратились к американскому президенты Дональду Трампу с требованием ввести новые санкции в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей. В адресованном президенту США письме они выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон еще не ввел второй пакет ограничительных мер после инцидента в Солсбери.

«Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений, предусмотренных этим законом – Прим. ФАН), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия», — гласит текст документа.

Также Энгел и Маккол обвинили Россию в том, что та якобы использовала химическое оружие против проживающих в США людей.

4 марта 2018 года экс-полкновник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новых антироссийских санкций. Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании, но Лондон демонстративно отказался от сотрудничества.

В июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов Британии сообщили, что в Эймсбери два человека «оказались под воздействием неизвестного препарата» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее Лондон заявил, что мужчина и женщина — подданные Великобритании — были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Стерджес спустя четыре дня после инцидента скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, Роули, 20 июля был выписан из больницы.