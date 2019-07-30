Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России

Вашингтон, 30 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский в политике по отношению к России близок к своему предшественнику Петру Порошенко. Такое мнение высказал директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.

Хербст заявил, что люди, близкие к Зеленскому, год назад рассказывали ему, что он рассматривает направление в политике, которое установилось несколько лет назад.

«Думаю, что мы наблюдаем именно это», — заявил директор Евразийского центра при Атлантическом совете.

Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход. Эти предложения не были положительно восприняты, именно поэтому его политика может сблизиться с курсом экс-президента страны Петра Порошенко, подчеркнул Хербст.

Ранее жители Украины попросили президента восстановить авиасообщение с Россией. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — написала автор обращения Виктория Тимченко.

Также жители Украины выступают за восстановление движения поездов в Крым. Автор петиции Ростислав Кохно считает, что восстановление железнодорожного сообщения между странами снизит стоимость поездок в Крым для украинцев и сократит их время в пути.