Тулун готовится к новому наводнению

Москва, 30 июля. Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку в семь метров, сообщает пресс-служба городской администрации.

В восемь утра по местному времени (3.00 по московскому) в понедельник уровень воды в реке Ия составлял 763 сантиметров. В Тулуне и районе была объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.

Остановка осложнилась к вечеру. По данным городской администрации, в 4.00 (23.00 по московскому) уровень воды поднялся до 910 сантиметром. Власти перекрыли движение через мост для грузового транспорта. Также перекрыта улица Юбилейная.

В администрации уточнили, что для эвакуации жителей развернуты пункты временного пребывания в городской ДЮСШ и на лыжной базе «Снежинка». Жителей призвали быть готовыми к срочной эвакуации в случае резкого повышения уровня воды.

В конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к наводнению. В зоне паводка оказались 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 39 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек, семеро до сих пор числятся без вести пропавшими.