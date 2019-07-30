Клинцевич оценил восстановление инженерных подразделений в ВС РФ

Москва, 30 июля. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич оценил восстановление инженерных подразделений в Вооруженных силах РФ.

Сенатор заявил, что руководство ВС РФ «явно поспешило» с упразднением понтонно-мостовых полков и ремонтно-восстановительных батальонов. По его словам, сейчас это стало окончательно ясно. Клинцевич подчеркнул, что «аутсорсинг» проблематично распространять на деятельность Вооруженных сил, несмотря на то, что в свое время так пытались сделать.

«В условиях современной войны, когда возможны любые неожиданности и успех операции нередко решают часы, а то и минуты, Вооруженные силы должны быть полностью самодостаточны», — подчеркнул сенатор.

Ранее командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин заявил, что в ВС РФ восстанавливают работу понтонно-мостовых полков и ремонтно-восстановительных батальонов. Эти батальоны были расформированы после решения Анатолия Сердюкова в 2008 году, когда тот занимал пост министра обороны РФ. Решение ликвидировать понтонно-мостовые соединения приняли еще в СССР, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев подписал соответствующие документы в 1989 году.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что необходимость в понтонно-мостовых полках и ремонтных батальонах всегда в армии, однако в 90-е годы ВС РФ находились «не в лучшем состоянии». В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт подчеркнул, что в 90-е годы считалось, что нет необходимости в крупных инженерных соединениях, поскольку российская военная доктрина носит оборонительный характер. Однако инженерные части всегда были необходимы, просто казалось, что такой масштаб не нужен, отметил Коновалов.

«Наши вооруженные силы в 90-е годы дышали уже на ладан, какие уж там могли быть инженерные подразделения? Но все изменилось в тот момент, когда министром обороны стал Сергей Шойгу, реформа армии приобрела очень продуманный и нацеленный на результат характер», — заявил военный эксперт.

По его словам, сейчас пришло понимание, что понтонно-мостовые полки и ремонтные батальоны необходимы в армии.