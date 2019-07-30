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Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс МС-11»

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Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс МС-11»

Москва, 30 июля. Астронавт NASA Ник Хейг показал снимок разрушающегося в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11», снятый с борта Международной космической станции.

Корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС в понедельник, в 13.44 по московскому времени. Спустя чуть более трех часов он был сведен с орбиты, корабль вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы упали, как и было запланировано, в южной части Тихого океана.

Хейг на своей странице в Twitter попрощался с «Прогрессом» и сообщил, что сделал фото во время входа корабля в атмосферу. 

«Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», — написал астронавт.

Грузовой «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС 4 апреля. В Роскосмосе тогда сообщали, что «грузовик» прибыл на станцию, совершив всего два витка вокруг Земли, что является новым рекордом в истории МКС, передавал RT. «Прогресс МС-11» долетел до станции за 3 часа 22 минуты — на две минуты раньше запланированного времени.

Ракета «Союз-2.1а» и корабль «Прогресс МС-12» доставят грузы на МКС 31 июля. В минувшее воскресенье ракету-носитель установили на стартовом комплексе космодрома «Байконур».

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