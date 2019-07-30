Актер Петров появился в компании новой возлюбленной после расставания со Старшенбаум

Москва, 30 июля. Российский актер Александр Петров расстался со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум. Он появился вместе с 24-летней актрисой Стасей Милославской на выступлении в Нижнем Новгороде.

Актеры вместе работали над картиной «Стрельцов», Петров играл советского футболиста Эдуарда Стрельцова, а Милославская — его супругу. Роман между Петровым и Милославской вспыхнул, когда они расстались со своими возлюбленными. Влюбленные не скрывали своих чувств, демонстрируя их за кулисами спектакля «Заново родиться».

Ранее Александр Петров рассказал, что не будет больше сниматься в продолжение сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Гоголь». Актер подчеркнул, что не отказывался от участия в проектах, просто наступил момент, когда «необходимо поставить точку». Петров заявил, что благодарен продюсерам и режиссеру сериала «Полицейский с Рублевки» Илье Куликову.

«В какой-то момент и я, и создатели поняли, что нужно что-то менять после нескольких лет съемок», — подчеркнул актер в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, необходимо идти дальше. Петров считает, что рано или поздно популярность «Полицейского с Рублевки» пошла бы на спад.

«Пусть лучше нас с Сережей Буруновым в «Полицейском» запомнят на пике», — заявил Петров.

Продюсеры «Гоголя» объявили актеру, что проект продолжится без него. Актер подчеркнул, что сохранил с ними прекрасные взаимоотношения, сообщает телеканал «360».