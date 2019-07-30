Москва, 29 июля. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов назвал знаковым событием предстоящий саммит «Россия — Африка», поскольку он может дать мощный импульс для дальнейшего качественного развития российско-африканского сотрудничества.

В Москве прошел брифинг для представителей африканского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по теме подготовки и проведения саммита «Россия — Африка». Богданов в своем выступлении подчеркнул, что в России впервые пройдут полноформатная встреча на высшем уровне и экономический форум, в рамках которого будут подписаны ряд двусторонних и многосторонних документов, передает ТАСС.

По словам Богданова, саммит «Россия — Африка» послужит мощным импульсом для качественного развития отношений РФ и Африки.

«Это знаковое событие, которое призвано стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей», — заявил дипломат.

Саммит пройдет в Сочи 24 октября. На нем будут присутствовать президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега, председатель Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси. На саммит приглашены главы всех государств Африканского континента.