Россия представила в ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

Нью-Йорк, 29 июля. Концепция безопасности в Персидском заливе, подготовленная Россией, была представлена в ООН. Об этом сообщает заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков​​​.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — сказал Сафронков.

Он отметил, что российское предложение содержит альтернативный вариант выхода на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Сафронков отметил, что пока партнеры России по ООН не отреагировали на российскую концепцию, однако делегация РФ готова к конструктивному диалогу.

«Все идеи, которые охватывают диалог, политические переговоры, взаимное уважение, учет интересов, будут приемлемы», — заявил он.

Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе была представлена российским МИД. Документ был показан представителям арабских государств, а также Ирану, Турции, постоянным членам Совбеза, странам ЕС, ЛАГ и БРИКС. Москва предлагает укрепить безопасность в регионе, отказавшись постоянной дислокации в странах Залива группировок государства, не входящих в этот регион. Также Россия предлагает создать «горячие линии», обмениваться информацией о закупке вооружений и вооруженных силах.

Ранее Великобритания заявила, что три иранских катера в районе Ормузского пролива «попытались помешать» британскому нефтяному танкеру British Heritage. Как сообщал RT, в заявлении Лондона говорилось, что фрегат королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.

В Иране опровергли эти заявления. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подчеркнул, что их патрули не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами.