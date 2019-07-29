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Американский военный вез из Кувейта ракетную установку в качестве сувенира

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Американский военный вез из Кувейта ракетную установку в качестве сувенира

Вашингтон, 29 июля. В багаже пассажира аэропорта американского Балтимора обнаружили установку для запуска ракеты. 

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на сотрудников Управления по безопасности на транспорте, полицейские задержали в аэропорту владельца багажа. Им оказался военный, ранее служивший в Кувейте. Мужчина сообщил правоохранителям, что вез ракетную установку на родину, в штат Техас, в качестве сувенира.

После проверки выяснилось, что ракетная установка, обнаруженная у техасца, не пригодна для боевого применения. Ее сняли с вооружения и передали соответствующим специалистам для уничтожения.

Ранее RT рассказывал о похожем инциденте в американском аэропорту имени Уильяма Хобби в Хьюстоне. 15 рейсов были задержаны из-за муляжа гранаты в багаже 17-летнего юноши. Предмет был обнаружен при проверке багажа пассажира на рентгеновском аппарате.

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Источник: ABC
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