Американский военный вез из Кувейта ракетную установку в качестве сувенира

Вашингтон, 29 июля. В багаже пассажира аэропорта американского Балтимора обнаружили установку для запуска ракеты.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на сотрудников Управления по безопасности на транспорте, полицейские задержали в аэропорту владельца багажа. Им оказался военный, ранее служивший в Кувейте. Мужчина сообщил правоохранителям, что вез ракетную установку на родину, в штат Техас, в качестве сувенира.

После проверки выяснилось, что ракетная установка, обнаруженная у техасца, не пригодна для боевого применения. Ее сняли с вооружения и передали соответствующим специалистам для уничтожения.

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019

Ранее RT рассказывал о похожем инциденте в американском аэропорту имени Уильяма Хобби в Хьюстоне. 15 рейсов были задержаны из-за муляжа гранаты в багаже 17-летнего юноши. Предмет был обнаружен при проверке багажа пассажира на рентгеновском аппарате.