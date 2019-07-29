Доктор Мясников назвал топ-5 препаратов, которые постоянно принимает сам

Москва, 29 июля. Известный российский врач Александр Мясников назвал топ-5 препаратов, которые принимает сам.

Доктор страдает от гипертонии, ему диагностировали ее в 30 лет, поэтому он принимает Эксфордж — комбинированное средство от гипертонии с двумя действующими веществами — амлодипин и валсартан. Также медик принимает статины от повышенного холестерина, аллопуринол от подагры и метформин с дозировкой 2 грамма в сутки, который назначают склонным к полноте людям, кроме того, он способствует профилактике рака.

Еще в аптечке Мясникова находятся аспирин, его врач принимает из-за риска инфаркта. Он может возникнуть из-за высокого давления и повышенного холестерина.

По словам известного доктора, перед приемом препаратов обязательно нужно проконсультироваться с врачом, названные лекарства не являются универсальными, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Александр Мясников рассказал, какие лекарственные препараты могут быть опасны для здоровья.

К первой группе опасных лекарств относятся антибиотики. Их прием может спровоцировать нарушение работы почек, инфаркт или инсульт. Медик подчеркнул, что в 90% случаев люди зря принимают антибиотики.

Ко второй группе опасных препаратов врач отнес снотворные. Они негативно влияют на работу почек, учащают биение сердца, замедляют пульс, а также могут вызвать летальный исход.

Также опасны для здоровья лекарства от изжоги, они могут вызвать головную боль или расстройство кишечника. Почечная или печеночная недостаточность, а также язва может развиться из-за приема аспирина.