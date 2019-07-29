Подельник Навального Милов получил 30 суток ареста за участие в незаконной акции в Москве

Москва, 29 июля. Бывший кандидат в депутаты Московской городской думы по 35-му округу и сторонник блогера Алексея Навального Владимир Милов был арестован на тридцать суток за организацию несогласованной уличной акции в Москве.

Милов являлся одним из организаторов незаконного митинга в центре Москвы 27 июля. Он был задержан правоохранительными органами в тот же день. В отношении него были возбуждены сразу два административных дела – о нарушении порядка проведения массовых акций и о неподчинении законным требованиям полиции. Изучив первое дело, суд принял решение арестовать Милова на тридцать суток.

Отметим, что Милов являлся кандидатом в депутаты Московской городской думы по 35-му округу. В начале июля он активно рассказывал своим сторонникам о «фантастических успехах» своих сборщиков – якобы им удалось собрать десять тысяч подписей в его пользу. Однако в самый последний момент Милов передумал и отказался сдавать подписи. Вероятнее всего, они были подделаны настолько грубо, что Милов трезво оценил свои шансы и решил не рисковать.

Оценить уровень реальной поддержки Милова можно по такому простому примеры: изначально его волонтерам не удавалось собирать более 150 подписей в день. Однако через десять дней после начала избирательной кампании число собранных подписей начало резко расти – уже 3 июля он объявил о «4,5 тысячах собранных подписей», что вызвало законное недоверие со стороны как экспертов, так и других кандидатов.

Стоит отметить, что Милов не первый сторонник Навального, который подозревается в фальсификации подписных листов. В конце июня полиция обнаружила в съемной квартире на Шелепихинской набережной в Пресненском районе «фабрику» по подделке подписей за Любовь Соболь. Один из задержанных «рисовальщиков» по имени Павел позднее рассказал в интервью журналистам, что на работу фальсификатором его обманом устроила Ольга Ключникова, тесно работающая с ФБК. Ежедневно за Соболь изготавливалось по 200 подписей, а до момента задержания полицейскими «рисовальщикам» удалось сфабриковать около 600 «автографов» москвичей.