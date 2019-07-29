МИД РФ осудил деструктивную позицию США по сносу Израилем палестинских домов

Москва, 29 июля. Деструктивные действия США при игнорировании международного права не принесут результата в урегулировании палестино-израильской проблемы, говорится в заявлении МИД РФ.

«В Москве с большой озабоченностью фиксируют сохраняющуюся напряженную ситуацию в процессе палестино-израильского урегулирования, оказавшегося в заложниках односторонних подходов Вашингтона», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, одним из подтверждений этому является рассмотрение ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН. В прошлый четверг Соединенные Штаты заблокировали принятие Совбезом проекта заявления для СМИ, в котором осуждался снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме. Предложение поступило от делегаций Кувейта, Индонезии и ЮАР.

В документе делался акцент на том, что с точки зрения международного права действия Израиля на оккупированных палестинских территориях незаконны.

В ведомстве назвали позицию США деструктивной и противоречащей подходам подавляющего большинства членов международного сообщества. В заявлении подчеркивается, что действия американской стороны «пагубны для перспектив справедливого и долгосрочного урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы».

Ранее израильские войска начали сносить дома в палестинской деревне под Иерусалимом. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности. При этом действия Израиля осудили правозащитники, местные жители и власти Палестины, которым де-юре принадлежит контроль над населенным пунктом.

Позднее представитель французского Министерства иностранных дел заявил, что Франция осуждает снос израильской армией построек в палестинской деревне. Как передавал RT, дипломат отметил, что снос противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН. В Париже считают, что данные действия могут создать «опасный прецедент».

Координатор гуманитарных программ ООН Джейми Макголдрик призвал Тель-Авив отказаться от своих планов, сообщала «Газета.ру». В ЕС также отнеслись негативно к намерениям израильских властей, заявив, что подобные планы подрывают возможности для решения палестино-израильской проблеме на основе «двух государств».