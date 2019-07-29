Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо и Латакия

Алеппо, 29 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики нарушили режим прекращения боевых действий, действующий на всей территории Сирии. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Хирбатхирс провинции Алеппо и Хараб-Эль-Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе патрулирования освобожденных районов Сирии компетентные органы страны обнаружили подземный склад боеприпасов, оставшихся от террористов, которые ранее оккупировали окраины Дейр-эз-Зора, неподалеку от замка аль-Рахба. Склад содержал большое количество минометов различных калибров.