Москва, 29 июля. Планы украинской администрации создать русскоязычный канал для ведения «борьбы за умы» не приведут ни к каким результатам. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам», —заявил Джабаров.

Комментируя идею, озвученную замглавы офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, Джабаров подчеркнул, что Киев сможет создать русскоязычный канал, однако люди, которые будут его смотреть, сумеют разобраться, «кто враг Украине, а кто друг». По словам сенатора, перед Украиной в преддверии зимы стоят совершенно иные проблемы и задачи.

Также он добавил, что жители России, которые по замыслу Кирилла Тимошенко должны стать целевой аудиторией канала, будут критически относится к информации, которую транслирует подобное СМИ.

«Если это будет пропаганда против России, конечно, это будет воспринято негативно», — приводит слова Джабарова RT.

Напомним, что ранее Тимошенко объявил о планах Киева создать «всемирный русскоязычный телеканал» для вещания на Крым и Донбасс. По его словам, задачей данного СМИ должна стать «борьба за умы» жителей этих регионов.

Всенародный референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Спустя пять лет в Крыму уверены в неизменности итогов референдума.