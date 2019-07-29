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В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа

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В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа

Москва, 29 июля. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с РФ по транзиту газа, подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению конкретных условий.

Герус ранее анонсировал возобновление переговоров с Россией по транзиту и закупке газа.

Ананских в беседе с RT подчеркнул, что Москва и «Газпром» «всегда были готовы к переговорам и обсуждению конкретики коммерческих условий, а не к политизации и громогласным заявлениям в прессе». 

При этом он добавил, что дискуссия о транзите газа носит коммерческий, а не политический характер. 

Действие текущего контракта на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они оба идут в обход украинской территории. В Киеве считают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа

Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа. 

В это же время Украина стремится получить долгосрочную сделку на 10 лет, сообщала «Газета.ру». Однако это невыгодно для России, которую устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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Источник: RT
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