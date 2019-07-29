В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа

Москва, 29 июля. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с РФ по транзиту газа, подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению конкретных условий.

Герус ранее анонсировал возобновление переговоров с Россией по транзиту и закупке газа.

Ананских в беседе с RT подчеркнул, что Москва и «Газпром» «всегда были готовы к переговорам и обсуждению конкретики коммерческих условий, а не к политизации и громогласным заявлениям в прессе».

При этом он добавил, что дискуссия о транзите газа носит коммерческий, а не политический характер.

Действие текущего контракта на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они оба идут в обход украинской территории. В Киеве считают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа.

В это же время Украина стремится получить долгосрочную сделку на 10 лет, сообщала «Газета.ру». Однако это невыгодно для России, которую устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».