Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Берлин, 29 июля. Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба полиции федеральной земли Гессен.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 29 июля. Мужчина толкнул женщину с восьмилетним ребенком под прибывающий высокоскоростной поезд. Ребенок погиб на месте, женщина была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. По словам очевидцев происшествия, злоумышленник пытался столкнуть с платформы еще одного человека. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, однако его задержали прохожие у здания вокзала.

По данным полиции, нападавший является уроженцем Эритреи, в настоящее время его допрашивают следователи. О мотивах и социальном статусе злоумышленника не сообщается.

Стоит отметить, что неделю назад в немецком городе Ферде произошел аналогичный инцидент. 28-летний гражданин Сербии толкнул под поезд 34-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Еще один похожий случай произошел в лондонском метрополитене в октябре 2018 года. 46-летний житель Великобритании толкнул на рельсы метро в Лондоне 91-летнего мужчину. Пенсионера спас один из свидетелей происшествия. В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость.