Легкомоторный самолет рухнул на трассу в Италии

Рим, 29 июля. Легкомоторный самолет упал на автостраду А-26 на севере Италии, около города Алессандрия.

Согласно данным полиции, жертвой авиакатастрофы стал пилот. Погибших могло быть значительно больше: инцидент произошел утром в понедельник, когда на трассе было мало автомобилей.

Очевидцы сообщили, что самолет совершал рискованный маневр, после этого рухнул на резервную полосу. Ни один автомобиль не был затронут. Личность пилота пока не установлена, сообщает РИА Новости.

Экспертам предстоит установить, упал ли самолет на трассу или пилот пытался посадить воздушное судно.

Incidente aereo ad Alessandria, ultraleggero si schianta sull’A26: morto il pilota https://t.co/HUGYEtUZ8S pic.twitter.com/to7G86tmGF — irpiniatimes (@irpiniatimes1) July 29, 2019

Ранее сообщалось, что 27 июля вблизи аэродрома Дракино в Подмосковье, задев линии электропередач, потерпел крушение легкомоторный самолет марки RAG-2895. Погибли два человека, находящиеся на борту. Позднее, как сообщала «Газета.ру», Следственный комитет выложил видео с места крушения. На кадрах видно, что воздушное судно сильно повреждено.