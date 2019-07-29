Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма

Киев, 29 июля. Так называемый «постпред украинского президента в Крыму» Антон Кориневич рассказал о планах президента Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова. Одним из вариантов, по его словам, является создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму.

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что «минский формат» не идеален, «нормандский формат» не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — заявил Кориневич.

Он отметил, что хорошей идеей для обсуждения статуса российского полуострова могло бы стать привлечение к переговорам стран-участниц «нормандского формата», а также Турции и США. Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.

Также он обвинил Москву в «нежелании» вести диалог по вопросу статуса Крыма.

Напомним, что Кориневич ранее выступал с призывами ввести санкции против международных компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. В ответ Совет Федерации РФ посоветовал Киеву для начала вывести собственную страну из кризиса, а Госдума России назвала украинские санкции нарциссизмом новой администрации Украины.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина называет полуостров все еще своей, но оккупированной территорией. Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, 15 мая был открыт мост через Керченский пролив. Крымский мост дал возможность попасть в Крым на автомобиле, ни на секунду не пересекая границу.