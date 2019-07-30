Сирия, 30 июля. САА ведет бои в горах Латакии. В Хаме радикалы теряют опорные пункты. Курды строят укрепления у границ Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в южных районах провинции Идлиб, на северо-западе Хамы и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд поселков на северо-западе Хамы, предприняли попытку штурма города Кабана в Латакии, в Даръа отразили нападение террористов ИГ1.

«Исламское государство1»: потеряло шесть боевиков в ходе рейдов SDF и международной коалиции в Дейр-эз-Зоре, подозревается в организации подрыва в Ракке, напало на подразделение САА в провинции Даръа, напало на нефтяное месторождение в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с САА на северо-западе Латакии и в Алеппо, потеряла ряд опорных пунктов в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): нашла на севере Алеппо тайник бойцов YPG и обстреляла их укрытия к северу от Африна.

Курды: провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре и Ракке, в Хасаке строят укрепления у турецкой границы и потеряли несколько бойцов при взрыве патрульного автомобиля, на севере Ирака стягивают подкрепления.

ВС Турции: совершили разведывательный полет у границ Сирии, обстреляли курдских радикалов на севере Алеппо.

Международная коалиция: направила конвой военной техники на восток Алеппо, совместно с курдскими отрядами SDF провели рейды в Дейр-эз-Зоре, патрулирует сирийско-турецкую границу в Хасаке.

Провинция Латакия

На западе провинции Латакия самолеты ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрытиям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе Курдских гор и в предместьях города Кабана, сообщил новостной портал Baladi News. В настоящее время город находится под контролем джихадистов, в окрестностях Кабаны находятся огневые точки, откуда боевики ведут обстрел поселений Латакии, Хамы и Идлиба, а также наносят удары по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

После работы ВВС Сирии части Сирийской арабской армии (САА) столкнулись с отрядами боевиков, как сообщил источник новостей в сети Twitter Jisr TV. САА начала штурм Кабаны с западной стороны со склонов горы Аз-Завия. После многочасовой перестрелки правительственная армия были вынуждена отступить к исходным позициям.

Провинция Алеппо

Согласно данным портала Baladi News, рядом с поселком Халаса и Джазрая отряд САА обстрелял укрытия радикалов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». САА также обстреляла укрытия и огневые точки радикалов на западных окраинах столицы провинции Алеппо, как сообщает новостной портал Zerba Media.

На дороге у поселка Джандарис был взорван автомобиль боевиков группировки «Ахрар аш-Шам», как передал местный источник в сети Twitter (@syriaalassad81). «Ахрар аш-Шам» — одна из бандгрупп, связанная с протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА). Наиболее вероятный организатор подрыва – курдские Отряды народной самообороны (YPG), совершающие диверсии на территориях турецкой оккупации на севере Алеппо, в частности в кантоне Африн. В ответ турецкая армия обстреляла курдские отряды самообороны (YPG) в районе гор Акиба к юго-востоку от Африна, как сообщил источник в сети Twitter (@op_shield). По данным источника в сети Twitter (@ XXVII27), турецкая армия обстреляла курдов к западу от города Тель-Рифат.

На севере провинции в окрестностях поселка Кабасин ССА обнаружила один из схронов курдов, откуда были изъяты ручные гранаты, автоматы, боеприпасы к ним. У Манбиджа местные также заметили военный конвой тяжелой техники, принадлежащий военнослужащим международной коалиции, который двигался в восточную часть провинции, занятую курдами, как передает Twitter-канал Al Furat.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд «Демократических сил Сирии» (SDF) утром арестовал боевика «Исламского государства» в районе Каша на севере города Дейр-эз-Зор, сообщил канал Rojava Network. Источник также передал, что в ходе совместного рейда с международной коалиции во главе с США была ликвидирована «спящая ячейка» ИГИЛ1 из пяти боевиков в поселке Аль-Хаваидж.

Днем новостной Twitter-канал Jorf News сообщил, что SDF из гранатометов обстреляли несколько паромов, которые переправляли нефть с зон курдской оккупации на западный берег реки Евфрат у города Дибан. Напомним, что на оккупированной курдами территории расположены самые богатые нефтяные месторождения. Большая часть нефтяного запаса САР сейчас находится в руках курдских радикалов и международной коалиции.

В поселке Аш-Шабахат неизвестные вооруженные лица, предположительно из числа «спящих ячеек» ИГИЛ, обстреляли курдский контрольно-пропускной пункт, о чем сообщило агентство Deir Ezzor 24.

В поселке Аль-Касра курдские женщины устроили демонстрацию против турецкой интервенции в районах восточного побережья реки Евфрат, сообщил канал Euphrates Post. В этом месяце прошли переговоры между США и Турцией о создании безопасной зоны на востоке Сирии, которые не увенчались успехом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Турция намерена ввести на восток Сирии войска, чтобы бороться с курдскими радикалами SDF.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили нападение на контрольно-пропускной пункт сирийской армии в поселке Гадир аль-Бустан, расположенный на границе провинций Даръа и Эль-Кунейтра, как сообщает агентство Step News Agency. Боевики обстреляли КПП из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Сведений о пострадавших среди сирийских военнослужащих не поступало, атаку боевиков удалось отразить. В нападении подозревают террористов из «спящих ячеек» ИГИЛ. Отмечается рост числа нападений радикалов в провинции.

Провинция Идлиб

Военные источники агентства Al Masdar сообщили, что боевики стягивают отряды в юго-западную часть «Большого Идлиба» для нового наступления. Об этом в понедельник на брифинге в Минобороны сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Во время брифинга также было объявлено, что полеты российской авиации в Сирии сокращены до минимального количества, как передает новостное агентство ТАСС.

Днем самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Хан-Шейхун, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Правительственные силы, дислоцированные в районе деревни Иджаз, нанесли ракетные удары по позициям боевиков у поселка Ас-Сакна, передает новостное агентство Step News Agency.

Провинция Ракка

Четыре курдских бойца SDF погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате взрыва их автомобиля, когда они патрулировали окрестности поселка Хамрат-Бувайтия, передает Twitter-канал Radio Al Kul. Детали взрыва пока выясняются. Ответственность за подрыв пока не взяла ни одна из вооруженных радикальных группировок, но в организации подрыва подозревают боевиков ИГИЛ, которые ежедневно совершают вылазки к позициям курдов.

Провинция Хама

На северо-западе провинции САА вернула под свой контроль Тель-Маллах и соседний с ним поселок Аль-Джубейн после затяжных боев с радикалами «Тахрир аш-Шам». Сирийская армия также вновь заняла ключевую дорогу, соединяющую два христианских города Мхарде и Скальбия, как сообщает новостное агентство Al Masdar.

Днем под контроль сирийской армии перешел после боев поселок Ад-Дахра. В ответ боевики обстреливали поселки Шейх-Хадид, Джалам и Кафр-Яхуд и обменялись с САА ударами в районе города Аль-Латамина, как передает новостной портал Step News Agency.

Самолеты ВКС РФ нанесли удары по расположениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аз-Закят, Кафр-Зета и Дувейр аль-Акрад на севере провинции, как сообщил портал Baladi News. САА также обстреляла укрытия радикалов, укрывающихся у наблюдательного пункта турецкой армии вблизи Шир-Магар. Данные действия носили ответный характер.

ВВС Сирии нанесли удар по укрытиям боевиков в районе поселений Ас-Сармания, Мурек, Хасрая. Российский беспилотник провел над этим районом предварительный разведывательный вылет, как передает новостное агентство Step News Agency.

Провинция Хасака

Конвой с подкреплениями для SDF покинул город Аш-Шаддади и направился к турецкой границе, как передавал новостной портал Euphrates Post. В настоящее время в провинциях Хасака и Ракка курды проводят подготовительные работы и строят опорные пункты, готовясь к возможному вводу турецких войск на восток Сирии.

По данным Twitter-канала NDE, турецкий беспилотник совершил разведывательный полет над приграничными с Сирией районами.

Согласно информации новостного агентства Anna News, военнослужащие международной коалиции во главе с США патрулируют сирийско-турецкую границу в районе Рас аль-Айна.

В деревне Саада, расположенной на юге провинции, патрульный автомобиль SDF наехал на противопехотную мину. Десять бойцов были ранены и убиты, как передал Twitter-канал Euphrates Post. Боевики ИГИЛ вечером взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля, как передал портал Step News Agency.

Ирак

Днем террористы ИГИЛ напали на месторождения Аджил и Аллас в провинции Сулеймания на севере Ирака, как передало новостное агентство Anadolu Agency. Сотрудники полиции вступили в перестрелку с террористами и помешали им захватить месторождения. Жертв и раненых среди сотрудников полиции нет. После атаки в регионе были усилены меры безопасности.

ВВС Турции в ходе авиаударов ликвидировали Билала Каплана — курдского радикала, включенного Анкарой в список опасных разыскиваемых террористов, о чем также сообщил источник.

Как передал новостной портал Anna News, был назван еще один курдский радикал, подозреваемый в нападении на турецких дипломатов в Эрбиле — Сияко-Баки Абдул-Керим. Напомним, 17 июля трое неизвестных расстреляли посетителей ресторана, среди которых находились сотрудники турецкого консульства, направленные в Ирак с дипломатической миссией. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что один из них скончался.

Источник также сообщил, что бойцы пешмерга, курдского вооруженного формирования, начали стягивать свои отряды на север страны, где турецкий спецназ проводит операцию «Коготь-2», в ходе которой уже было ликвидировано свыше 70 курдских радикалов. Подкрепление прибывает из провинции Эрбиль и разворачивается в районах провинции Дохук.

1 Организация запрещена на территории РФ.