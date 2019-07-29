Красноярск, 29 июля. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Лесопожарного центра Красноярского края.

К настоящему моменту на территории Красноярского края зафиксированы более 100 очагов возгорания леса, общая площадь которых составляет 1,03 миллиона гектаров.

«По оперативной информации на 23.00 (19.00 мск) 29 июля 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 104 на общей площади - 1,03 миллиона гектаров», — говорится в сообщении.

Большая часть очагов возгорания леса находится в труднодоступных районах, где затраты на тушение будут значительно превышать размер возможного ущерба, поэтому борьба с огнем осуществляется только в случаях угрозы населенным пунктам или инфраструктурным объектам. Лесные пожары зафиксированы в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском, Пировском, Енисейском и Нижнеингашском районах Красноярского края.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением», с которым бессмысленно бороться. По его словам, большая часть пожаров сосредоточена в северных районах Сибири, где регулярно горит лес. Губернатор подчеркнул, что тушение лесных пожаров в этих районах является бессмысленным и вредным занятием.

Стоит отметить, что к настоящему моменту общая площадь лесных пожаров на территории Сибири достигла 1,6 миллиона гектаров. При этом общая площадь природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области составляет почти полтора миллиона гектаров.