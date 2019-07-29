Малькевич призвал международное сообщество надавить на Ливию для освобождения россиян

В понедельник, 29 июля, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выступил на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего», которая проходила в Берлине. В ходе сессии Малькевич призвал международную общественность оказать давление на Ливию для освобождения задержанных российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае 2019 года двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками ФЗНЦ, задержали на территории Ливии. Российские специалисты занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Примечательно, что социологи из России провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой. Кроме того, они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

«Главное — удалось обратиться ко всем присутствующим: дипломатам, послам, общественным деятелям, журналистам с тем, что мы все вместе должны оказать международное давление на Правительство национального согласия в Ливии, чтобы они начали освобождать иностранных граждан и немедленно (без всяких условий!) отпустили всех граждан России. Тема не оставила никого равнодушным: так что в вопросе «давления во имя освобождения» мы теперь вправе рассчитывать на поддержку европейских африканских и общественных организаций, и органов власти», — сообщил Малькевич в своем Telegram-канале «Media Малькевич».

В комментарии Федеральному агентству новостей глава Фонда отметил, что на сессии присутствовало большое количество дипломатов, журналистов, правительственных лоббистов от различных организаций и других высокопоставленных чиновников.

«Мы будем привлекать все возможные ресурсы для того, чтобы оказывать давление на власти Ливии уже на международном уровне. Триполи игнорируют наше обращение, пытаются игнорировать позицию России. Значит, на них будет давить мировое сообщество. Это и произошло. На сессии присутствовало два десятка дипломатов из стран Африки и Германии. Они проинформируют руководство своих стран. Поэтому мы вправе ожидать, что в ближайшее время ими будет оказано серьезное давление на ливийские власти и со стороны Европы, и их африканских соседей. В этом плане мероприятие прошло очень позитивно», — пояснил Александр Малькевич.

Малькевич рассказал, что представил во время сессии исследование ФЗНЦ по Ливии.

«Оно было воспринято крайне позитивно, — обратил он внимание. — Все было встречено на «ура». Звучали предложения проводить теперь на европейских площадках круглые столы Фонда, в том числе африканский дискуссионный клуб. Он тоже очень заинтересовал присутствующих, было высказано желание о том, чтобы мы вынесли его за пределы России. Потому что потребуется компетентная, экспертная и качественно подготовленная информация. Ко мне просто подходили послы Ботсваны, Египта и еще высокопоставленные деятели разных стран и приглашали проводить очень серьезные экспертные мероприятия. Они не привыкли, что на таком высоком уровне обсуждаются африканские проблемы», — добавил Александр Малькевич.

Ранее Малькевич рассказал, что активную роль в захвате российских граждан в Ливии играли западные спецслужбы. Россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.

Напомним, ранее редакция ФАН сообщила о подготовке документов для отправки военных корреспондентов в Ливию для изучения ситуации с задержанными гражданами РФ.

В командировку должны отправиться опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.

Редакция ФАН обратилась к властям Триполи с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасной поездки наших журналистов, а также подготовила все необходимые запросы и документы для аккредитации журналистов. Документы были доставлены в посольство Ливии в Москве и на электронную почту. О предстоящей командировке также извещен в надлежащем порядке российский МИД. Однако, пока корреспондентам ФАН не удалось получить ответ на вопрос — когда наши журналисты смогут законно въехать в Триполи. Все это время персонал посольства ограничивается предложениями подождать решения посла, при этом не называются даже приблизительные сроки обнародования такого решения.