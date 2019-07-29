Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля Джеки Чана

Датун, 29 июля. Военный фильм режиссера и сценариста Алексея Сидорова «Т-34» завоевал две награды фестиваля Jackie Chan International Action Film Week. Об этом рассказал представитель кинокомпании «Марс-Медиа», которая занималась производством картины.

Фестиваль прошел с 21 по 27 июля в городе Датун китайской провинции Шаньси. Примечательно, что Jackie Chan International Action Film Week проводится в КНР с 2015 года при поддержке знаменитого актера и режиссера Джеки Чана.

«Приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри «За лучший фильм», — перечислили награды в компании.

Премьера военно-приключенческого боевика «Т-34» режиссера Сидорова состоялась 1 января. За первые 14 дней лента собрала более 1,8 миллиарда рублей. По сюжету, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Николай Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером.

Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум. Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.

Выход фильма, напомним, сопровождался скандалом. Посольство Украины попросило американские кинотеатры не допускать до показов российский блокбастер. Диппредставительство РФ в США, в свою очередь, назвало такие призывы Киева вмешательством во внутренние дела страны пребывания.

Российский актер Добронравов, исполнивший роль механика-водителя Степана Василенка, попавшего в немецкий плен, отметил, что «никакой политики в фильме нет».