ГАЗ выпустит низкопольный городской микроавтобус повышенной комфортности

Москва, 29 июля. Компания ГАЗ разрабатывает низкопольный городской микроавтобус с просторным салоном, в котором будет удобно ездить мамам с колясками, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным агентства, новый микроавтобус будет отличаться просторным салоном, который будет соответствовать требованиям программы «Доступная среда». В частности, он приспособлен для проезда родителей с детскими колясками, а также людей с ограниченными возможностями.

Новый низкопольный автобус пополнит семейство автомобилей ГАЗель NEXT. Ожидается, что продажи новинки стартуют уже в 2020 году.

Ранее стало известно, что ГАЗель Next оснастят подушкой безопасности для водителя.

В марте на Горьковском автомобильном заводе стартовало серийное производство новых фургонов и микроавтобусов ГАЗель NEXT 4.6 со сверхдлинной колесной базой. Изменение длины грузового фургона позволило увеличить объем кузова до 15,5 кубометра, а пассажировместимость — до 22 мест.

Кроме того, автомобили ГАЗель NEXT 4.6 получили модернизированную тормозную систему с дисковыми механизмами на всех колесах и АБС, а также новый задний мост повышенной грузоподъемности.