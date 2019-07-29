Первые снимки обновленной Lada Vesta появились в Сети

Москва, 29 июля. Первые фотографии обновленного автомобиля Lada Vesta появились в Сети. Автор снимков заявил, что «АвтоВАЗ» может сделать сразу две измененные версии модели.

По словам опубликовавшего фотографии пользователя Сети,, на снимках показан промежуточный вариант обновленной модели, которая, как ожидается, выйдет в конце 2019 года.

В этой версии, по предварительным данным, появятся новые аэродинамические зеркала с функцией электрического складывания, глубокие подстаканники, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также рулевое колесо с опцией обогрева. Кроме того, автомобиль, вероятно, получит новый цвет кузова — сине-голубой.

Ранее в компании «АвтоВАЗ» рассказали, что стало причиной отказа от запуска серийного производства автомобиля Lada Vesta хэтчбек. Изначально предполагалось, что в соответствующее семейство автомобилей войдут седан, хэтчбек, универсал и универсал кросс. Lada Vesta в кузове хэтчбек была представлена четыре года назад, однако в конечном итоге автомобиль так и не попал в серийное производство.

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания делает ставку на универсал, который является самым практичным вариантом кузовного исполнения автомобиля. Мор подчеркнул, что Vesta Cross и универсал полностью удовлетворяют требования клиентов, поэтому «АвтоВАЗ» не будет запускать хэтчбек в серийное производство.