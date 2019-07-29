В детском лагере Санкт-Петербурга прошло обучение по пожарной безопасности. ФАН-ТВ

Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг на очаг возгорания. Такие правила пользования огнетушителем запомнить не сложно. Но в момент, когда перед тобой полыхает пламя, эти знания могут вылететь из головы. Необходима практика, уверяют сотрудники МЧС. И «набивать руку» необходимо с детства. 29 июля в детском оздоровительно-образовательном лагере Петербурга «Заря» спасатели провели практикум «Основы пожарной безопасности».

«Ребята увидели работу огнетушителя. Спроси у многих взрослых, что оттуда польется, посыпится, что за пшик будет? А они знают, как этим пользоваться, что им ожидать, и какими могут быть последствия», — рассказал Юрий Блохин, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Как правильно эвакуироваться из горящего помещения, изготовить простейшие средства защиты органов дыхания и оказать первую помощь при отравлении угарным газом. Об этом на практике в ходе игры узнали 300 воспитанников летней смены. Посмотреть за обучением детей прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Это большая польза для ребят. Я считаю, что те теоретические знания, которые они получают в школе, они здесь применяют на практике. Это хороший пример. Для нас важно, чтобы детишки в экстремальной ситуации могли правильно себя вести и помочь своим друзьям и товарищам», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

В этом году в Ленинградской области работают 232 детских лагеря. Обучение проходит в каждом из них. В МЧС уверены, такой опыт позволит избежать несчастных случаев.