Росстат прогнозирует снижение числа малоимущих граждан до конца года

Москва, 29 июля. Росстат опубликовал прогноз, по которому в текущем году будет наблюдаться снижение числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума.

В своем прогнозе Росстат отталкивался от информации Минэкономразвития, в котором ожидают инфляцию на уровне 4,3% к концу года.

«Можно рассчитывать, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня также приведет к резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума», — рассказали специалисты.

В ведомстве добавили, что в первом квартале текущего года число малоимущих граждан составило 14,3% или 20,9 миллиона человек. В службе отметили, что их доход меньше прожиточного минимума, который составляет 10 753 рубля.

Рост показателя специалисты связывают с опережающим ростом показателя прожиточного минимума на фоне индекса потребительских цен. Прожиточный минимум в стране увеличился на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%.

«При росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной», — пояснили в Росстате.

В статистической службе также отметили, что первый квартал года, как правило, является наиболее «слабым» по доходам и показывает самый высокий показатель бедности. Корректно оценить уровень бедности в стране будет возможно только в конце года, когда можно будет учесть все годовые и сезонные выплаты, а также иные доходы. В Росстате добавили, что квартальные оценки являются оперативными и подвергаются серьезным сезонным колебаниям.

Ранее сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods определил, что снижение доходов не влияет на любовь россиян к мороженому, но заставляет экономить на продуктах.