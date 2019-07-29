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Росгвардия доставила 12 тонн гумпомощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

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Росгвардия доставила 12 тонн гумпомощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Иркутск, 29 июля. Росгвардия доставила пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области 12 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии доставили более 12 тонн гуманитарной помощи из Красноярска в Нижнеудинск, который входит в число наиболее пострадавших от непогоды городов Иркутской области.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, питьевая вода, бытовая химия, одежда, предметы первой необходимости, а также детские велосипеды и коляски.

«Росгвардейцы доставили более 12 тонн гуманитарной помощи из Красноярска в город Нижнеудинск», — говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь получили 445 жителей Нижнеудинска. Кроме того, росгвардейцы помогли пострадавшим от паводка разместиться во временных пунктах.

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к наводнению. В зоне паводка оказались 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 39 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

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