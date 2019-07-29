Сирия, 29 июля. Боестолкновения радикалов и САА в Латакии у города Кабана. В Алеппо боевиками «Сирийской свободной армии» был обнаружен тайник SDF. В Ираке в ходе авианалета ликвидирован курдский радикал из турецкого списка опасных террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в южных районах провинции Идлиб и на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совершили попытку штурмом взять город Кабана в Латакии.

«Исламское государство1»: совершило нападение на конвой САА в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялась ударами с сирийской армией на севере Латакии.

Курды: на севере Ирака стягивают подкрепление после серии авианалетов ВВС Турции, которые наносят авиаудары по укрытиям «Рабочей партии Курдистана».

«Сирийская свободная армия» (ССА): обнаружила на севере Алеппо тайник бойцов YPG и обстреляла их укрытия к северу от Африна.

ВС Турции: в Алеппо у города Тель-Рифат обстреляли курдские опорные пункты.

Провинция Латакия

После работы ВВС Сирии в районе города Кабана подразделения Сирийской арабской армии (САА) столкнулись с отрядами боевиков «Тахрир аш-Шам» на склонах Курдских гор, как сообщил источник новостей в сети Twitter Jisr TV. Под руководством четвертой танковой дивизии САА начала атаку, выпустив ракетные и артиллерийские снаряды по линиям обороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Тахрир аш-Шам». После этого правительственные силы начали штурм города с западной стороны со склонов горы Аз-Завия. После многочасовой перестрелки правительственная армия были вынуждена отступить к исходным позициям.

Провинция Алеппо

Турецкая армия обстреляла курдские Отряды народной самообороны (YPG) в районе гор Акиба к юго-востоку от кантона Африн, как сообщил источник в сети Twitter (@op_shield). Нападение на курдов было предпринято после подрыва автомобиля боевиков «Ахрар аш-Шам» — протурецкой группировки, союзной «Свободной сирийской армии» (ССА). Курдские источники пока не сообщили о потерях среди курдских радикалов.

На севере провинции боевики ССА обнаружили один из тайников с боеприпасами, принадлежавший курдам, как сообщает новостной портал Baladi News. Тайник находился в окрестностях поселка Кабасин, их него были изъяты ручные гранаты, автоматы и пистолеты, боеприпасы к ним. Ранее, 5 июля, в районе поселка задержали автомобиль с боеприпасами для курдов, который направлялся в город Манбидж.

Согласно данным источника в сети Twitter (@ XXVII27), артиллерийские подразделения вооруженных сил Турции ведут огонь по позициям курдских отрядов к западу от города Тель-Рифат. Сведений о потерях курдов пока не поступало.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили нападение на контрольно-пропускной пункт сирийской армии в поселке Гадир аль-Бустан, расположенный на границе провинций Даръа и Эль-Кунейтра, как сообщает агентство Step News Agency. Боевики обстреляли КПП из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Сведений о пострадавших среди сирийских военнослужащих не поступало, атаку боевиков удалось отразить. В нападении подозревают террористов из «спящих ячеек» ИГИЛ1. Отмечается рост числа нападений радикалов в провинции. В субботу боевики взяли на себя ответственность за нападение на солдат сирийской армии на юге провинции.

Провинция Хама

После столкновений сирийской армии с радикалами на северо-западном фронте в районе поселка Тель-Маллах и у турецкого наблюдательного пункта Шер-Магар, ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям радикалов в районе города Мурек и у деревни Хасрая, где расположены опорные пункты радикалов, как передает новостное агентство Step News Agency.

Военные самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в районе города Аль-Латамина. С воздуха были нанесены точечные удары по укреплениям и складам боеприпасов джихадистов в окрестностях города, как сообщил источник в сети Twitter Syria Post. Данные о потерях радикалов в результате авианалета пока уточняются.

Ирак

ВВС Турции в ходе авиаударов на севере Ирака ликвидировали Билала Каплана — курдского радикала, включенного Анкарой в список разыскиваемых террористов, как сообщило новостное агентство Anadolu Agency. Как передает новостной портал Anna News, в Ираке назван еще один курдский радикал, подозреваемый в нападении на турецких дипломатов в столице Иракского Курдистана — Эрбиле, совершенном 17 июля. Так, власти автономии объявили в розыск Сияко-Баки Абдул-Керима. Также объявлен в розыск в качестве главного подозреваемого один из участников атаки — Мазлум Даг. Не исключено, что он уже был ликвидирован сотрудниками турецкой разведки ранее.

Источник также сообщил, что бойцы пешмерга — военизированного курдского формирования — перебрасывают свои силы на север страны, где турецкий спецназ проводит операцию «Коготь-2», в ходе которой уже было ликвидировано свыше 70 курдских радикалов. Подкрепления прибывают из провинции Эрбиль и разворачиваются в районах провинции Дохук. Местные сообщают о тысячах бойцов и сотне единиц тяжелой военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.