Осташко рассказал, как провал Соболь на выборах довел ее до избиения малолетней дочери

Политолог Руслан Осташко рассказал об избиении экс-кандидатом в МГД Любовью Соболь собственной пятилетней дочери. Он отметил, что «юрист» ФБК напала на ребенка по возвращении из ОВД 27 июля, предварительно выпив алкоголя.

Осташко сообщил со ссылкой на соседей из подъезда Соболь, что Любовь пришла домой после незаконных митингов на Тверской улице и Трубной площади в состоянии алкогольного опьянения и набросилась на дочь с кулаками.

«Скандал был громким, потому что Соболь была на взводе после провала митингов в Москве. К тому же подобное происходит не первый раз. Соседка рассказывала о часто доносящемся детском плаче и звуках падающей мебели», — сообщил Осташко со ссылкой на источники.

Политолог подчеркнул, что ранее полиция начинала проверку сообщений о детском насилии в семье Соболь.

В минувшую субботу в Москве состоялся незаконный митинг оппозиции. На начало акции Любовь Соболь, одна из тех, кто призывал москвичей прийти на акцию, сама на нее не пришла — помешала полиция. «Юриста» из Центра сбора подписей увезли в ОВД, где выписали штраф за организацию несанкционированного митинга 14 июля у здания МГИК. Далее Соболь явилась на Трубную площадь, куда переместились митингующие. Там Любовь снова задержали и доставили в отделение.

Вернувшись домой, Соболь напала на собственную несовершеннолетнюю дочь, сообщали ранее Nation News со ссылкой на источник. Информатор подчеркнул, что нервозность Любови связана с провалом на выборах и с потерей денег, которые вложили иностранные спонсоры.

В середине июля Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом на выборы в МГД из-за многочисленных ошибок и попыток надавить на комиссию. Так, Любовь уличили в подделке подписных листов и проставлении автографов за умерших людей. Кроме того, Соболь на съемной квартире организовала фабрику по подделке подписей, которую накрыли полицейские. Сейчас ведется проверка.