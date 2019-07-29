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Volvo отзывает 4,5 тысячи автомобилей в России из-за смертельно опасной неисправности

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Volvo отзывает 4,5 тысячи автомобилей в России из-за смертельно опасной неисправности

Москва, 29 июля. Шведский автопроизводитель Volvo отзывает в России 4,5 тысячи автомобилей из-за смертельно опасной неисправности, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Речь идет о вероятном расплавлении впускного коллектора двигателя, который сделан из пластмассы. Эксперты уточняют, что в некоторых случаях он может расплавиться и деформироваться.

«При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — приводит текст сообщения российского ведомства «МИР24».

Как констатировали в Volvo, под отзыв попадают 4473 автомобиля. Это модели XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, которые были приобретены в России за последние пять лет.

Volvo отзывает 4,5 тысячи автомобилей в России из-за смертельно опасной неисправности

Уполномоченные представители изготовителей «Вольво Карс» сообщат водителям, подпадающим в этот список, о необходимости предоставить транспорт в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Представители автопроизводителя уточнили, что работы будут бесплатными.

В начале месяца российский дилер «Порше Руссланд»  сообщил об отзыве в России более двух тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

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