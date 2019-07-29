Бывший замглавы ФСИН Коршунов приговорен к 7 годам колонии за махинации с обовью

Москва, 29 июля. Гагаринский суд Москвы огласил приговор бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову, обвиняемому в хищении 263 млн рублей при закупке обуви.

Суд назначил Коршунову семь лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Еще один обвиняемый по данному делу, экс-глава ведомственного ФГУП «Производственно-промышленный дом», Виталий Морусов приговорен к пяти годам и штрафу 500 тыс. рублей.

Суд постановил взыскать с обоих фигурантов 26 млн 702 тыс. рублей в пользу УФСИН Красноярского края, 176 млн рублей в пользу УФСИН Пермского края и 60 млн рублей в пользу УФСИН Липецкой области, передает РИА Новости.

По данным суда, гендиректор компании «Даце Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым похитить деньги, выделенные на закупку обуви для ведомства. Обувь, которую по бумагам изготавливала компания, должны были пошить заключенные. Свою вину Коршунов не признал.

Коршунов проходит обвиняемым еще по нескольким уголовным делам.

Коршунова подозревают в получении взятки. Кроме того, экс-заместителю начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой инкриминируют пособничество в растрате и два эпизода получения взятки. Бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов является подозреваемым в пособничестве в растрате.

В рамках расследования уголовного дела на имущество подозреваемых — среди которого обнаружили яхты и дорогостоящие автомобили — был наложен арест. Стоимость арестованного имущества оценивается порядка 70 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии предпринимателя Марину Дюкову. Как сообщал телеканал «360», женщину признали сообщницей Коршунова по уголовному делу о растрате. Свою вину она полностью признала и пошла на сделку со следствием.