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Бывший замглавы ФСИН Коршунов приговорен к 7 годам колонии за махинации с обувью

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Бывший замглавы ФСИН Коршунов приговорен к 7 годам колонии за махинации с обовью

Москва, 29 июля. Гагаринский суд Москвы огласил приговор бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову, обвиняемому в хищении 263 млн рублей при закупке обуви.

Суд назначил Коршунову семь лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Еще один обвиняемый по данному делу, экс-глава ведомственного ФГУП «Производственно-промышленный дом», Виталий Морусов приговорен к пяти годам и штрафу 500 тыс. рублей.

Суд постановил взыскать с обоих фигурантов 26 млн 702 тыс. рублей в пользу УФСИН Красноярского края, 176 млн рублей в пользу УФСИН Пермского края и 60 млн рублей в пользу УФСИН Липецкой области, передает РИА Новости.

По данным суда, гендиректор компании «Даце Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым похитить деньги, выделенные на закупку обуви для ведомства. Обувь, которую по бумагам изготавливала компания, должны были пошить заключенные. Свою вину Коршунов не признал.

Бывший замглавы ФСИН Коршунов приговорен к 7 годам колонии за махинации с обовью

Коршунов проходит обвиняемым еще по нескольким уголовным делам.

Коршунова подозревают в получении взятки. Кроме того, экс-заместителю начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой инкриминируют пособничество в растрате и два эпизода получения взятки. Бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов является подозреваемым в пособничестве в растрате. 

В рамках расследования уголовного дела на имущество подозреваемых — среди которого обнаружили яхты и дорогостоящие автомобили — был наложен арест. Стоимость арестованного имущества оценивается порядка 70 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии предпринимателя Марину Дюкову. Как сообщал телеканал «360», женщину признали сообщницей Коршунова по уголовному делу о растрате. Свою вину она полностью признала и пошла на сделку со следствием. 

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Источник: РИА Новости
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