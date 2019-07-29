Брежнева потрясла фанатов полупрозрачным нарядом на фестивале в Баку

Баку, 29 июля. Поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева потрясла фанатов полупрозрачным нарядом, который выбрала для выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Фотографию с мероприятия артистка показала в социальной сети Instagram.

Перед зрителями исполнительница предстала в облегающем и блестящем наряде. В публикации 37-летняя Брежнева отметила, что «не святая», и призвала поклонников последовать ее примеру и «не сдерживать себя».

Фанаты оценили фигуру исполнительницы и ее красоту, однако провокационный образ некоторым подписчикам пришелся не по вкусу, они сочли его слишком откровенным.

«Красиво, но позорно! У тебя же дочь есть. Вульгарно», — написали пользователи соцсети.

На некоторые негативные комментарии певица ответила лично. Она призвала критиков на себе ощутить, каково это — выступать в тридцатиградусную жару.

При этом большинство фанатов образ Брежневой привел в восторг. Они напомнили недовольным комментаторам, что артистка была звездой в составе группы «ВИА Гра», образ участниц которой строился на сексуальности. Они отметили, что Брежневу тогда заметили и полюбили миллионы, и было бы весьма странно, если бы звезда в сольной карьере отказалась от привычного образа.

«Сексуально — да, пошло — нет», — констатировали они.

Ранее фанатов удивила сетка коричневого цвета, которая «красовалась» на шее исполнительницы. Популярная певица в ответ на многочисленные вопросы раскрыла необычный способ омоложения. Она рассказала, что речь идет вовсе не о йодной сетке, как подумали ее поклонники, а о тейпе — клейкой ленте из ткани, которую используют для фиксации и поддержки суставов, а также в косметологии.

Отметим, что это далеко не первое, вызывающее реакцию пользователей Instagram, необычное фото с фестиваля в Баку. Ранее эстрадная певица Наташа Королева опубликовала пикантный снимок, на котором запечатлена обнаженной в ванне с пеной. В воду ее, очевидно, загнала жара, установившаяся в городе.