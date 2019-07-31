Джонсон специализировался на создании фейков. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В США паранойя о вмешательстве России в выборы президента, Путин на обложке американского СМИ. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Чего мы не знаем о Борисе Джонсоне?

Премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон, человек, на которого указал Дональд Трамп. Трамп через Twitter дал понять, кого нужно избирать, там же он его и поздравил. Джонсон, кстати, родился в Нью-Йорке, и по рождению он гражданин США, странно, что этот момент не смаковали западные СМИ. А еще он был журналистом, который специализировался на создании фейков. В свое время он вылетел из издания The Times за то, что украсил новость фальшивой цитатой историка, который приходился ему крестным отцом. А потом он прославился фейковыми статьями.

Американцы озабочены вмешательством России

Тем временем в Штатах замечательно прошли слушания в юридическом комитете сената США. Там председатель комитета спросил мнение у директора ФБР о вмешательстве России в выборы США и о продолжении вмешательства. То есть отвечай то, что от тебя хотят услышать, и все вместе идите выбивать дополнительные деньги из бюджета страны, пока россияне максимально настроены на то, чтобы вмешаться в американские выборы. А после слушаний министерство безопасности США рассказало на своем сайте, как Россия будет пытаться разделить американцев. Предлагаю бесплатный слоган американцам: «Президентом стал не демократ — это русский виноват». В общем, во всем виноваты мы.

Мы не оказали влияния на выборы в США 2016 года, потому что Обама позвонил и запретил Путину это делать

Но не все так плохо и печально, есть на русскую старуху проруха. Есть такой бывший сотрудник администрации Обамы с характерной фамилией Кал. Колин Кал — демократ, он недавно сообщил, что же все-таки произошло в 2016 году. В США сейчас две новости — Россия со страшной силой вмешалась в выборы в 2016, и следующая новость — вмешательство было, а влияние на выборы нет.

А знаете почему? Кал знает ответ, потому что Обама после того, как узнал про российское вмешательство, позвонил Владимиру Путину и строго ему пригрозил, чтобы Путин не смел менять результаты выборов, и Владимир Владимирович не стал этого делать. Понимаете?

Вопрос господину Мюллеру: на что были потрачены десятки миллионов долларов?

Сегодня у меня день про русское вмешательство. Спецпрокурор Мюллер опять пришел в Конгресс, где его допрашивали, пытались накопать что-то интересное. И состоялся замечательный диалог между членом Конгресса и Мюллером. За 2,5 года расследования он потратил порядка 40 млн долларов налогоплательщика. Член конгресса отметила, что Мюллер порядка 150 раз ссылался в своем докладе на ведущие американские СМИ, и весь второй том доклада практически целиком написан с отсылками на СМИ. При этом ежемесячная подписка на одно из изданий, на которое Мюллер ссылался, стоит 25 долларов, а доклад обошелся минимум в 25 млн долларов. И вот вопрос: «Не считаете ли вы, господин Мюллер, что это слишком много?».

Путин на обложке американского СМИ

На обложке августовского номера Newsweek — Владимир Путин, написано: «Путин 2020». И яркий вопрос: «Можем ли мы помешать ему взломать наши выборы и подорвать нашу демократию?». Там целая статья, в которой написано, что Россия использует стратегию холодной войны, чтобы подорвать веру американцев в выборы. А заканчивается статья грандиозной цитатой американского писателя: «Ничего из этого не работает, потому что они хороши. Все это у них работает, потому что мы слабы». То есть Россия сильная, но нехорошая, а вот им есть куда стремиться — и это их вывод.

Трамп сказал Анкаре не пользоваться российскими С-400

По поручению Трампа Линдси Грэм позвонил в Анкару. Звонит в Турцию сенатор и говорит: «Господин министр, вы же купили у России С-400, у меня к вам такое предложение — не включайте их, не включайте радар и тогда все будет хорошо, как раньше, никаких санкций, главное не трогайте рубильник».

Я даже не знаю, как это комментировать, но это исторический факт.

Представители США встретились с Зеленским

Факт еще и в том, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины снова посетил Киев, встречался с Владимиром Зеленским, и вместе с ним был посол США в ЕС, причем этот посол был одним из спонсоров кампании Дональда Трампа. Приезжают и после базовых вопросов разговаривают по-простому: «Господин Зеленский, на нужен компромат на Байдена. Сами знаете, ситуация сложная, демократов мы не любим. Нам нужны убойные материалы, чтобы закопать Байдена, поэтому определитесь с кем вы».

Дания решила заняться вопросом юридического регулирования активности пользователей соцсетей

Ну и как обычно, о свободе слова еще поговорим немного. Дания теперь меня заинтересовала. Там решили заняться вопросом юридического регулирования активности пользователей соцсетей, именно тех, у кого значительное число подписчиков, потому что у них есть влияние. При этом одна из звезд местного Instagram разместила пост суицидального характера и сама попала в больницу. 30 тысяч лайков, 8 тысяч комментариев и наконец-то Дания дозрела, и министр по делам образования потребовала установить нормы ответственности.

«Репортеры без границ» — «честный» рейтинг свободы прессы

А закончу печально. Есть такая организация «Репортеры без границ», они занимаются тем, что составляют рейтинг свободы прессы. Они сидят во Франции, границ у них действительно никаких нет, нравственных, прежде всего, потому что Латвия у них стоит на 24 месте. Та самая Латвия, которая полностью заблокировала портал Baltnews, которая запрещает въезд журналистам, в том числе, из соседних стран Прибалтики. Там наверху еще немало ярких стран. Великобритания на 33, а выписывает рекордные штрафы российским СМИ. Есть Украина, которая болтается в районе 102 места, но дело в том, что Украина на 102, а Россия на 149, и в связи с этим есть много вопросов. Я думаю сейчас обратиться к этим репортерам с официальным письмом, позвать их в Россию, но если они боятся, могу приехать сам.

На то мы и есть, чтобы рассказывать, как оно есть на самом деле. Мы — это журналисты и просто неравнодушные люди, которым до всего есть дело. Надеюсь, среди моих зрителей таких немало. Берегите себя, увидимся!