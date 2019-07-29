В Иране объявили о поворотном моменте в отношениях с РФ в сфере обороны

Тегеран, 29 июля. Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади сообщил, что Тегеран и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения двусторонних связей.

По словам Ханзади, соглашение было подписано во время его визита в Россию. Документ заключили представители Минобороны РФ и генерального штаба Вооруженных сил Ирана, передает иранское агентство Mehr.

«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, — заметил командующий ВМС Ирана, — и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны».

Ранее в интервью агентству IRNA Ханзади отметил, что страны в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Он также отметил, что Россия и Иран ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Ханзади прилетел в Петербург 27 июля с трехдневным визитом. Командующий ВМС Ирана принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, а также обсудил с российской стороной вопросы развития морского сотрудничества.