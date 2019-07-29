Донбасс сегодня: ДНР опровергла ложь Киева, морпехи ВСУ взбунтовались против командования

Донбасс, 29 июля. Обстрелы ДНР украинскими войсками продолжаются, Луганск в тревожном ожидании. В Донецке аргументированно опровергли ложь штаба противника. Бригада морской пехоты ВСУ взбунтовалась против командира. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины соблюдают перемирие в районах линии разграничения с армией Луганской Народной Республики, стрельба по населенным пунктам там не зафиксирована. Иная ситуация вблизи границ Донецкой Народной Республики: там киевские силовики продолжают обстрелы, обвиняя в нарушении тишины подразделения Народной милиции ДНР.

За прошедшие сутки по территории ДНР со стороны ВСУ был произведен один провокационный обстрел. По сообщению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), армия Украины вела огонь из стрелкового оружия в направлении южного поселка Саханка.

Народная милиция ДНР опровергла обвинения противника

Представитель управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением, сообщив, что военнослужащие донецкого корпуса не осуществляли обстрел контрольно-пропускного пункта «Марьинка».

Напомним, согласно заявлению штаба Операции объединенных сил (ООС) ВСУ, 28 июля подразделения ДНР якобы вели огонь из автоматического оружия по украинскому блокпосту.

Оборонное ведомство ДНР провело собственное расследование и установило все обстоятельства и подробности инцидента. Ночью 28 июля на украинский пункт пропуска «Марьинка» приехал автомобиль с вооруженными людьми, которые вошли в администрацию модуля. Чуть позже из административного здания выскочили два человека, которые направились в сторону территории, подконтрольной ДНР, при этом стреляя назад, в сторону украинского КПВВ. Украинские силовики, находившиеся на блокпосту, открыли по бегущим ответный огонь, одного ранив и одного убив. Рано утром на место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники украинской военной полиции, которые увезли тело убитого.

Информация стала известна из собственных источников дончан и подтверждена показаниями местных жителей, пересекавших украинский блокпост в это время.

Таким образом, ложь Киева по поводу инцидента 28 июля была окончательно разоблачена.

В Луганской области военнослужащие ВСУ обстреляли свое село

Представитель армейского корпуса ЛНР Яков Осадчий обнародовал очередные факты, подтверждающие, что ВСУ творят беспредел на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «защитники» из 25-й десантной бригады ВСУ из минометов обстреляли село Димитровка. Разрывами мин повреждено три дома, в которых на момент обстрела по счастливой случайности никого не было. Хозяева пострадавших домов и другие местные жители написали жалобы в военную полицию, однако так и не дождались расследования инцидента. Поступок подозреваемых военнослужащих остался безнаказанным.

Морская пехота ВСУ не хочет подчиняться приказам руководства

Служба безопасности Украины и военная полиция проводят расследование инцидента в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, дислоцированной на южном направлении проведения силовой операции, об этом со ссылкой на данные разведки ДНР сообщил представитель оборонного ведомства Донецка Эдуард Басурин.

Прибывшая в бригаду комиссия установила факт открытого неповиновения морских пехотинцев приказам командного состава бригады. Бунтовщики в количестве 16 человек под руководством одного из матросов призвали личный состав бригады не выполнять приказы до тех пор, пока им не обеспечат заявленные нормы продовольственного и вещевого снабжения.

Басурин добавил, что зачинщик акции ранее находился на хорошем счету и получал премии за успешное выполнение боевых задач.