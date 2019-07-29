Аэропорт «Митига» в Триполи приостановил работу из-за обстрела

Триполи, 29 июля. Международный аэропорт «Митига», расположенный в пригороде столицы Ливии Триполи, подвергся обстрелу во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в город Сфакс в Тунисе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации воздушной гавани.

«Обстрел привел к приостановке работы аэропорта», – говорится в сообщении.

Аэропорт полностью прекратил прием и отправку рейсов. Два их них, прибывающие из Стамбула и Туниса, перенаправили в воздушную гавань ливийской Мисраты.

Отметим, что «Митига» уже не первый раз приостанавливает работу из-за обстрелов, которые участились после масштабных боевых действий в районе Триполи.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС, для «освобождения от террористов». В результате сражений, согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли практически 1050 человек, более 5,5 тысячи пострадали.

Ранее ЛНА во главе с Хафтаром приступила ко второй фазе наступления на ливийскую столицу Триполи.