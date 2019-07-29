Financial Times пришла в восторг от системы налогообложения в России

Москва, 29 июля. Российская система налогообложения и технологии Федеральной налоговой службы восхитили журналиста Financial Times Криса Джайлса.

В своем материале Джайлс, в частности, указал на то, что до внедрения новой системы налога на добавленную стоимость разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в РФ составляла порядка 20%, а в Британии — только 9,1%, Но теперь этот показатель в России упал всего лишь до 1%.

Более того, за четыре года (с 2014 по 2018 год) сумма поступлений от НДС подскочила на 64%, при том, что номинальное потребление домашних хозяйств увеличилось только на 21%. Все это, как поясняет автор FT, стало возможным после создания двух дата-центров, получающих счета-фактуры компаний. Кроме того, каждый российский ритейлер должен пользоваться кассами, связанными с этими центрами.

Этот механизм позволил в режиме реального времени проверить любой счет-фактуру и убедиться, что требуемая сумма НДС перечислена государству. Искусственный интеллект может молниеносно вычислить недобросовестные компании, присылающие нерабочие ссылки. И это еще не все, подчеркивает Джайлс, с его помощью можно вычислить чиновников, которые неоднократно отмечаются недоимками по вверенным им компаниям.

Журналист указал и на то, что данную систему власти РФ намерены внедрить и среди самозанятых россиян. Джайлс убежден, что результат за текущий год превосходит все ожидания, ведь соблюдение правил делает ненужным разбирательства с налоговиками. Он также напомнил, что глава ФНС Михаил Мишустин до того, как занял этот пост, был не политиком, а экспертом-технологом.