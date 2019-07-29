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Лавров и глава миссии ООН в Ираке обсудили эскалацию в Персидском заливе

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Лавров и глава миссии ООН в Ираке обсудили эскалацию в Персидском заливе

Москва, 29 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со спецпредставителем генсека ООН по Ираку ситуацию в этой стране.

Переговоры главы МИД РФ и главу Жанин Хеннис-Плассхарт прошли в Москве. Как уточнили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, на повестку встречи были вынесены вопросы оказания содействия Багдаду для восстановления мира в республике, ее экономической стабильности, а также меры по борьбе с международным терроризмом.

Стороны подтвердили, что поддерживают усилия иракских властей, которые они прилагают для того, чтобы восстановить контроль над территориями, ранее захваченными боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Отдельное внимание было уделено эскалации напряженности в регионе Персидского залива. И Лавров, и Хеннис-Плассхарт выразили озабоченность, что это имеет крайне негативное влияние на процесс достижения межиракского согласия.

Российский министр в связи с этим отметил актуальность и огромное значение концепции МИД РФ по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе.
 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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